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Plütonyum ne demek, TDK'ya göre Plütonyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Plütonyum kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Plütonyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Plütonyum nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Plütonyum kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Plütonyum ne demek, TDK'ya göre Plütonyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Plütonyum ne demek? Plütonyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi plütonyum kelimesi. Peki plütonyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre plütonyum nedir, plütonyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PLÜTONYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Plütonyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Plütonyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre plütonyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 94 olan, neptünyumdan elde edilen radyoaktif bir element (simgesi Pu)

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