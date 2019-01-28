PM sonrası CHP’li Torun’dan açıklama
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren PM Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 18 saat süren PM Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
CHP'li Torun, "Toplamda bu gün 145 değerli belediye başkanımızın isimlerini açıkladık. Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye başkanımız Tunç Soyer, söylemek istiyorum. Ardından dört ilimiz geliyor. Kırklareli, Tuna Soykan; Hakkari, Metin Koparan; Rize, Ayhan Akyüz, Zonguldak, Şenol Şanal" dedi.
Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstanbul'da bugün 29 ilçemizi açıkladık. Daha öncekilerle birlikte ilçe sayımız 30 oldu. Bu zamana kadar toplam 697 belediye başkanı adayımızı açıklamıştık. Bugünküyle birlikte, 842 belediye başkanımızı açıklamış olduk.
Parti Meclisimiz çok değerli bir çalışma yaptı. Gerçekten çok özverili bir çalışma yaptı. Bu çalışmalarından dolayı bütün parti meclisi üyelerimize teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz sabahın bu saatine kadar özveri ile çalışmalarını sürdürdüler."
Yaklaşık 100 civarında belediyenin kaldığını belirten Torun, "Bunları da önümüzdeki hafta mutlaka açıklamış olacağız ve tüm belediyelerimizi, belediye başkan adaylarımızı açıklayarak yolumuza devam edeceğiz. Her şey planlı bir şekilde devam ediyor. Adaylarımız sahada vatandaşlarımızla buluştukça ve onların teveccühlerini gördükçe artık görülüyor ki birçok belde, ilçe, il ve büyükşehirde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri göreceğiz" ifadelerini kullandı.
"Bugün ekonomik krizi en yoğun şekilde yaşadığı şu süreçte vatandaş çare arıyor, çözüm arıyor ve bu çözümü de mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulacağını biliyor" diyen Torun, "İnanıyorum ki belediye başkanlarımızın, halkımızın sorunlarını çözecek, yaşamlarını kolaylaştıracak aynı zamanda onlara eşit yurttaş olma ve ülkenin zenginliklerinden faydalanma imkanları sundukça bu farkı daha da fazla ortaya çıkarmış olacak" dedi.
Torun, "Biz açıkladığımız adaylarımıza güveniyor ve inanıyoruz. Hepsi pırıl pırıl ve kendi vatandaşlarına, yurttaşlarına hizmet etmek için heyecanla sahadalar. İnşallah 31 Mart akşamı da birçok belediyemizi kazanmış olarak, ülkemize ve milletimize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız" şeklinde konuştu.
Torun "adaylarımızın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
"Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi yok"
Torun, CHP Ankara İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa ettiğini açıklamasına ilişkin olarak sorulan soruya ise "Kendisi sosyal medyada paylaşmış. Bize ulaşmış bir istifa dilekçesi yok. Belki de bu süreçte kendi kararıdır ama İstanbul İl Başkanımız sorumluluğunu bilen ve inanıyorum ki bu süreçte de İstanbul'a çok değer katacak. İnşallah büyükşehir başta olmak üzere, birçok ilçemizde de başarılı çalışmalar yapacağız"
Açıklanan aday isimler ise şöyle:
Afyonkarahisar Şuhut Ekrem Özsoy
Afyonkarahisar Sinanpaşa Düzağaç Osman Kavas
Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Uğur Koç
Afyonkarahisar İhsaniye Tunay Türkmen
Ağrı Doğubeyazıt Fesih Maral
Ağrı Patnos Lokman Çetin
Antalya Kumluca Mustafa Köleoğlu
Balıkesir Ayvalık Rahmi Gençer Mevcut Başkan
Balıkesir Bandırma Tolga Tosun Chp Belediyesi
Balıkesir Erdek Hüseyin Sarı Mevcut Başkan
Balıkesir Altıeylül Esin Balıbek
Bartın Ulus Kumluca Gülizar Saygın
Bartın Ulus Abdipaşa Yaşar Alkız
Batman Sason Cuma Uçar Çekilen Aday Yerine
Bitlis Mutki Tahir Bakır
Bitlis Adilcevaz Mehmet Reşit Önal
Burdur Gölhisar Yusufça Mustafa İnce
Bursa Osmangazi Erkan Aydın Milletvekili
Diyarbakır Eğil Ahmet Aktay
Diyarbakır Sur Ramazan Eker
Edirne Keşan Şenol Yalı CHP Belediyesi
Elazığ Alacakaya Nazmi Gürbüz
Elazığ Arıcak Mustafa Coşkun
Erzincan Merkez Mercan Fulya Ateşlenmek
Erzurum Karayazı Mahmut Han Koçak
Erzurum İspir Nafiz Aydın
Erzurum Tekman Sebahattin Uludağ
Erzurum Aziziye Aydın Söylemez
Erzurum Karaçoban Bekir Yılan
Erzurum Aşkale Cemal Karausta
Eskişehir Beylikova Tolga Savaş
Eskişehir Mihalgazi Bülent Durna
Giresun Güce Mehmet Salih Bahadır
Giresun Keşap Murat Bıçakçı
Hakkari Yüksekova Esendere Mithat Baran
Hakkari Şemdinli Derecik Suat Yüksel
Hakkari Yüksekova Peruz Çamlı
Hakkari Merkez Metin Koparan
Iğdır Merkez Hoşhaber Osman Toka
İstanbul Adalar Erdem Gül CHP Belediyesi
İstanbul Ataşehir Battal İlgezdi Mevcut Başkan
İstanbul Avcılar Turan Hançerli CHP Belediyesi
İstanbul Bahçelievler Mehmet Ali Özkan
İstanbul Bakırköy Bülent Kerimoğlu Mevcut Başkan
İstanbul Başakşehir Abdulhadi Akmugan
İstanbul Bayrampaşa Remzi Albayrak
İstanbul Beşiktaş Rıza Akpolat CHP Belediyesi
İstanbul Beykoz Coşkun Tosun
İstanbul Büyükçekmece Hasan Akgün Mevcut Başkan
İstanbul Çatalca Cem Kara Mevcut Başkan
İstanbul Çekmeköy Seyfettin Yıldırım
İstanbul Esenyurt Kemal Deniz Bozkurt
İstanbul Fatih Soner Özimer
İstanbul Gaziosmanpaşa Erkan Kaya
İstanbul Güngören İsmet Yaşar
İstanbul Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı CHP Belediyesi
İstanbul Kartal Gökhan Yüksel CHP Belediyesi
İstanbul Pendik Mehmet Salih Usta
İstanbul Sancaktepe Özgen Nama
İstanbul Sultanbeyli Ayhan Koç
İstanbul Sultangazi Haluk Bozkurt
İstanbul Şile Ali Secaattin Güney
İstanbul Tuzla Salim Gürsoy
İstanbul Ümraniye Cafer Aktürk
İstanbul Üsküdar Ahmet Kılıç
İstanbul Zeytinburnu Adil Emecan
İstanbul Eyüpsultan Emel Bilenoğlu
İstanbul Sarıyer Şükrü Genç Mevcut Başkan
İzmir Balçova Mehmet Ali Çalkaya Mevcut Başkan
İzmir Bayındır Ufuk Sesli Mevcut Başkan
İzmir Bergama İdris Yavuzyılmaz CHP Belediyesi
İzmir Beydağ Feridun Yılmazlar CHP Belediyesi
İzmir Bornova Mustafa İduğ CHP Belediyesi
İzmir Büyükşehir Mustafa Tunç Soyer CHP Belediyesi
İzmir Çeşme M.Ekrem Oran CHP Belediyesi
İzmir Narlıdere Ali Engin CHP Belediyesi
İzmir Dikili Adil Kırgöz CHP Belediyesi
İzmir Foça Fatih Gürbüz CHP Belediyesi
İzmir Gaziemir Halil Arda CHP Belediyesi
İzmir Güzelbahçe Özdem Mustafa Mevcut Başkan
İzmir Karabağlar Muhittin Selvitopu Mevcut Başkan
İzmir Karaburun İlkay Girgin Erdoğan Chp Belediyesi
İzmir Karşıyaka Cemil Tugay CHP Belediyesi
İzmir Menderes Mustafa Kayalar
İzmir Menemen Serdar Aksoy CHP Belediyesi
İzmir Çiğli Selim Utku Gümrükçü CHP Belediyesi
İzmir Ödemiş Mehmet Eriş CHP Belediyesi Çekilen Aday Yerine
İzmir Seferihisar Yelda Celiloğlu CHP Belediyesi
İzmir Selçuk Filiz Ceritoğlu Sengel
İzmir Torbalı Ramazan İsmail Uygur
İzmir Urla İbrahim Burak Oğuzchp Belediyesi
İzmir Konak Abdül Batur CHP Belediyesi
Karaman Sarıveliler Muhitdin Türkan
Karaman Merkez Sudurağı Gürsel Aksoy
Kars Digor Dağpınar Nurettin Artuğ
Kastamonu Seydiler Halit Cesur
Kayseri Hacılar Gülay Talaslı Çekilen Aday Yerine
Kayseri Tomarza Osman Koç
Kırıkkale Karakeçili Salih Büyükkaya
Kırklareli Merkez Mehmet Tuna Soykan CHP Belediyesi
Kırklareli Pehlivanköy Abdurrahman Öntürk
Konya Çumra Veli Harman
Konya Derbent İsmail Fidan
Konya Emirgazi Dursun Döleker
Konya Karapınar Kamil Bülbül Okuyucu
Konya Karatay Mehmet Şeflek
Konya Meram Mehmet Gayretli
Konya Selçuklu Ahmet Adil Tırpan
Kütahya Çavdarhisar Ali Okur
Kütahya Gediz Eskigediz Ekrem Taşkesdik
Manisa Soma Abdullah Saka
Mersin Tarsus Haluk Bozdoğan
Mersin Silifke Mustafa Turgut Mevcut Başkan
Mersin Mezitli Neşet Tarhan Mevcut Başkan
Mersin Yenişehir Abdullah Özyiğit CHP Belediyesi
Mersin Mut Mehmet Saydam
Mersin Anamur Durmuş Deniz
Mersin Bozyazı Yüksel Kır
Muğla Fethiye Alim Karaca
Muğla Marmaris Mehmet Oktay
Muğla Seydikemer İbrahim Ertürk
Muş Bulanık Sarıpınar Alaattin Çevik CHP Belediyesi Çekilen Aday Yerine
Muş Malazgirt Ahmet Kenan Türker
Muş Malazgirt Konakkuran Tevfik Bülbül
Muş Hasköy Nedret Paçal
Nevşehir Ürgüp Ortahisar Hatice Yavuz
Ordu Gürgentepe İsa Yazıcı
Ordu Ulubey Kani Ergün
Osmaniye Düziçi Böcekli Doğan Öztürk
Osmaniye Düziçi Ellek Nurettin Mart
Rize Merkez Ayhan Akyüz
Sakarya Adapazarı İsmail Kılıç
Sakarya Pamukova Hüseyin Eryiğit
Samsun Atakum Cemil Deveci
Şanlıurfa Birecik Hüseyin Kıran
Şırnak Uludere Şenoba Sabri Babat
Trabzon Sürmene Kemal Küçükali Çekilen Aday Yerine
Van İpekyolu Sinan Solmaz
Yozgat Sorgun Çiğdemli Hasan Ersoy
Yozgat Sorgun Doğankent Ali Erciyas
Yozgat Sorgun Gülşehri Nihat Karaman
Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Duran Baran
Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Tekin Becerik
Zonguldak Ereğli Halil Posbıyık
Zonguldak Merkez Şenol Şanal CHP Belediyesi
Kaynak: İHA
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