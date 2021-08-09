2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Polis Meslek Yüksekokulları'nda eğitim almak isteyen adaylar için PMYO Giriş sınavının tarihleri açıklandı. Öte yandan Polis Akademisi Başkanlığı, sınava başvuru için Polis Meslek Yüksekokulları Aday Başvuru ve Seçme ve Değerlendirme Sınavı Kılavuzunu da da yayımladı. Buna göre PMYO giriş sınavı başvurusu nasıl yapılır? | PMYO başvuru tarihleri ne zaman, şartları nelerdir? İşte detaylar...

PMYO GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PMYO Giriş Sınavı başvurusu için adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler. Sınavlarda başarı gösteren ve Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve yine eğitim sonunda da başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

PMYO BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN, ŞARTLARI NELERDİR?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre PMYO Giriş Sınavı için adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecekler.

PMYO Giriş Sınavı başvuru şartları ise maddeler halinde şöyle;