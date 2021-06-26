26-27 Haziran tarihleri aralığında gerçekleşecek olan YKS sınavı oturumları sonrasında tercihler başlayacak. PMYO polislik adayı olmak isteyen pek çok kişi Polislik taban puanları ile ilgili araştırmalarına başladı. Biz de haberimizde PMYO Polislik başvurusu için TYT’den kaç net, kaç puan yapmak gerekiyor? Polislik için kaç puan gerekir? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

PMYO POLİSLİK BAŞVURUSU İÇİN TYT'DEN KAÇ NET, KAÇ PUAN YAPMAK GEREKİYOR? POLİSLİK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

YÖK'ün yapmış olduğu açıklamaya göre, sadece bu seneye özel olarak YKS sınavı baraj 10 puan geriledi. Bunun yanında sadece bu seneye özel olmak şartıyla TYT de 150, AYT ve YDT de 170 puana çekildi. YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 senesinin Polis Meslek Yüksek Okulu'nun taban puanları henüz açıklanmış değil ancak geçtiğimiz senelerin puanları şöyle:

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Polis Meslek Yüksekokulları(PMYO), 2 Yıllık Önlisans düzeyinde, Çok Dilli ve Çok uluslu olarak (Erasmus ve Farabi Öğrenci değişim Programlarıyla) Eğitim-Öğretim Yapmaktadır. Emniyet Teşkilatının Polis Memuru ihtiyacını karşılamak üzere 2001 Yılında Kurulmuşlardır. Üniversitelere bağlı olan Meslek Yüksekokulları(MYO)ndan farkı ,öğrencilerini yatılı ağırlamasıdır.