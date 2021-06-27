PMYO Polislik kaç puan 2021? Polislik başvurusu için TYT’den kaç net, kaç puan yapmak gerekiyor?

2021 YKS oturumları bu yıl 26-27 Haziran tarihlerinde yapılıyor. Adaylar sınav sonrası tercihlerini yapmak için hazırlıklarına başladı bile. Bir çok aday polis olabilmek için TYT'den kaç net, kaç puan yapmak gerekir? sorularının yanıtını arıyor. PMYO Polislik başvurusu için YKS'den alınması gereken puan hakkında bilgiler haberimizde.

PMYO TABAN PUANLARI

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre 2021 yılında YKS baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'tir.

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alarak barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabileceklerdir. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak. Öte yandan son beş yılın puanları ise şöyle:

*2016: 270

*2017: 260

*2018: 260

*2019: 250.

YKS SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 ÖSYM takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

YKS SINAV SONUÇ EKRANI

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS soruları ve cevap anahtarının 27 Haziran akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.