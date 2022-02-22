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Pöç ne demek, TDK'ya göre Pöç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pöç kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pöç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pöç nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pöç kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pöç ne demek, TDK'ya göre Pöç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pöç ne demek? Pöç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pöç kelimesi. Peki pöç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pöç nedir, pöç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PÖÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pöç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pöç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuyruk sokumu kemiği

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