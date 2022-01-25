Podiatrist/podolog Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Podiatrist/podolog maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Podiatrist/podolog pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Podiatrist/podolog nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Podiatrist/podolog olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Podiatrist/podolog Maaşı Ne Kadar? 2022 Podiatrist/podolog Maaşları

Podiatrist/podolog maaşı ortalama olarak aylık 11250_TL'dir. En düşük Podiatrist/podolog maaşı 7500_TL, En yüksek ise 15000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Podiatrist/podolog iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2269.03

Meslek Adı :

Podiatrist/Podolog

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ayak cilt ve tırnaklarıın bakımını yapan nasır, batık tırnak ve benzeri rahatsızlıkları gideren ayak sağlığındaki değişiklikleri ilgili uzman doktorlara yönlendiren ve tedaviye yardımcı olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Podiatrist/Podolog, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ayak sağlığı ve korunmasına yönelik farkındalık geliştirilmesi çalışmalarında görev almak,

b) Sağlıklı bireylerde medikal ayak bakımı yapmak,

c) İlgili uzman tabibin teşhisine ve tedavisine bağlı olarak ; tırnak protez uygulamaları, bandaj sargı, parmak yastıkları ve ayak destekleri uygulamaları yapmak,

d) Ayak sağlığı sorunlarının tırnak patolojilerinin ve nasırların değerlendirilmesi, önlenmesi ve tedavisinde görev almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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