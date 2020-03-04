Podolski yufka açtı! Görenler şaştı kaldı

Antalyaspor'a devre arasında transfer olan Lukas Podolski, soyal medyadayaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Podolski, yufka açarken sosyal medyaya attığı video takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.