Podyumda kalçasını açan Hatice'ye dava açılıyor
Defileyi düzenleyen organizasyon şirketi, diğer modacıların hakkını korumak için podyumda kalçasını gösteren Hatice'ye dava açacak.
Şarkıcı Hatice'nin defile sırasında transparan kıyafeti üzerinden kalçasını gösterdiği defilenin yankıları sürüyor. Eleştirilerin odağı olan Hatice hakkında yeni bir karar alındı.
Defileyi düzenleyen organizasyon şirketi yaptığı açıklamada podyumda kalçasını açan Hatice'ye dava açacaklarını söyledi.
DEFİLEDE KALÇASINI GÖSTERDİ
Bir derginin moda defilesi için ünlü isimlerle birlikte podyuma çıkan şarkıcı Hatice taşıdığı transparan kıyafetle yaptığı şovla bir anda magazin gündemine oturdu. Podyumda yürüyüşünü sergiledikten sonra transparan kıyafetinin etek kısmını kaldıran ve konuklara kalçasını gösteren Hatice o zamandan bu yana pek çok kesim tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor.
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