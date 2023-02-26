Pogiso Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pogiso Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pogiso Mahlangu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pogiso Mahlangu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pogiso Mahlangu 1 Haziran 1992 tarihinde Mamelodi, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pogiso Mahlangu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pogiso Mahlangu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pogiso Mahlangu'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pogiso Mahlangu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pogiso Mahlangu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pogiso Mahlangu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pogiso Mahlangu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında U. Pretoria

1 Temmuz 2013 yılında Vasco Da Gama

30 Haziran 2014 yılında U. Pretoria

1 Ağustos 2014 yılında Vasco Da Gama

26 Ağustos 2016 yılında U. Pretoria

1 Ekim 2020 yılında P. Callies

30 Temmuz 2021 yılında Sekhukhune

Pogiso Mahlangu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pogiso Mahlangu şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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