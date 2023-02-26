Pogiso Sanoka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pogiso Sanoka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pogiso Sanoka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pogiso Sanoka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pogiso Sanoka 4 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pogiso Sanoka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pogiso Sanoka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Pogiso Sanoka'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Pogiso Sanoka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pogiso Sanoka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pogiso Sanoka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pogiso Sanoka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2015 yılında Maritzburg Utd.

15 Şubat 2021 yılında TS Galaxy FC

Pogiso Sanoka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pogiso Sanoka şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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