PÖH kadın alımı 2021 olacak mı? 2021 PÖH kadın alımı şartları | Kadın PÖH alımı ne zaman?

Türk Polis Teşkilatı, Twiiter'dan kadın PÖH resmi paylaşarak açıklamaya, ''Çok Yakında…'' notunu düştü. Polis Özel Harekat birimlerinde görev almak isteyen binlerce kadın adayında umutlar iyice arttı. İşte o paylaşım...

Peki; PÖH kadın alımı 2021 yapılacak mı? 2021 PÖH kadın alımı şartları neler? PÖH kadın alımı 2021 ne zaman?

2021'DE KADIN PÖH ALINACAK MI?

2021'de kadın PÖH alımı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kadın Polis Özel Harekat alımına yönelik gelişme oldukça haberimizde yer verilecektir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce ''Artık dışardan özel harekat polisi almayacağız'' demişti. Bu nedenle özel harekat polisi olmak isteyenlerin önce polis olması, daha sonra meslek içinden yapılacak alımlarla özel harekat branşına geçme yöntemi ile PÖH olabilecek.

KADIN PÖH ŞARTLARI?

Kadınlar için henüz bir PÖH alımı açıklaması gelmediğinden şartlar da henüz kesinleşmedi. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2021 PÖH ŞARTLARI NELER?

Polis Özel Harekat olmak isteyen adaylar evliyse hem kendinin hem de eşinin adli sicili incelenmektedir. Adaylar başvuru sırasında herhangi bir siyasi oluşuma üye olmadığını da kanıtlamak zorundadır. Kamu hakkından yoksun olan ya da daha önce polis eğitim kurumundan atılan kimseler başvuru yapamamaktadır. Alkol ve diğer bağımlılıklar sebebiyle tedavi gören şahısların da polis özel harekat başvurusu yapma hakkı bulunmamaktadır.

PÖH başvurusu sırasında adaylardan herhangi bir KPSS baraj şartı beklenmemektedir. Ancak eğitim kriteri olarak başvuran kişinin en az lise düzeyinde eğitiminin olması istenmektedir. Adayların terhis tarihinin de başvuru tarihinden en az 3 yıl önce olması gerekmektedir.

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