PÖH kadın alımı 2022 olacak mı? 2022 PÖH kadın alımı şartları | Kadın PÖH alımı ne zaman?

Türk Polis Teşkilatı'nın Polis Özel Harekat'a kadın polis alıp almayacağı merak konusu. Teşkilat geçtiğimiz yıl başında Twitter üzerinden kadınları heyecanlandıracak bir paylaşımda bulunmuştu. Ancak sonrasında bir açıklama gelmemişti. Peki, PÖH kadın alımı 2022 olacak mı? Kadın PÖH alımı ne zaman? İşte 2022 PÖH kadın alımı şartları...

Türk Polis Teşkilatı'nın 2021 yılında yaptığı o paylaşım:

2022'DE KADIN PÖH ALINACAK MI?

2022'de kadın PÖH alımı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kadın Polis Özel Harekat alımına yönelik gelişme oldukça haberimizde yer verilecektir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce ''Artık dışardan özel harekat polisi almayacağız'' demişti. Bu nedenle özel harekat polisi olmak isteyenlerin önce polis olması, daha sonra meslek içinden yapılacak alımlarla özel harekat branşına geçme yöntemi ile PÖH olabilecek.

KADIN PÖH ŞARTLARI?

Kadınlar için henüz bir PÖH alımı açıklaması gelmediğinden şartlar da henüz kesinleşmedi. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2022 PÖH ŞARTLARI NELER?

Polis Özel Harekat olmak isteyen adaylar evliyse hem kendinin hem de eşinin adli sicili incelenmektedir. Adaylar başvuru sırasında herhangi bir siyasi oluşuma üye olmadığını da kanıtlamak zorundadır. Kamu hakkından yoksun olan ya da daha önce polis eğitim kurumundan atılan kimseler başvuru yapamamaktadır. Alkol ve diğer bağımlılıklar sebebiyle tedavi gören şahısların da polis özel harekat başvurusu yapma hakkı bulunmamaktadır.

PÖH başvurusu sırasında adaylardan herhangi bir KPSS baraj şartı beklenmemektedir. Ancak eğitim kriteri olarak başvuran kişinin en az lise düzeyinde eğitiminin olması istenmektedir. Adayların terhis tarihinin de başvuru tarihinden en az 3 yıl önce olması gerekmektedir.

PÖH maaşları 2021 |Polis özel harekat maaşı ne kadar? PÖH'ler ne kadar maaş alır?