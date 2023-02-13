Pol Lirola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pol Lirola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pol Lirola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pol Lirola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Pol Lirola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pol Lirola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pol Lirola

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pol Lirola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pol Lirola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pol Lirola 13 Ağu 1997 tarihinde Mollet del Vallès şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pol Mikel Lirola Kosok şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pol Lirola Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Pol Lirola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Pol Lirola'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pol Lirola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pollirola/

Pol Lirolaboyu ve yaşı kaç

Pol Lirola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pol Lirola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pol Lirola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pol Lirola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Esp. Juvenil A

26 Ocak 2015 yılında Juventus U19

30 Haziran 2015 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2015 yılında Juventus U19

1 Temmuz 2016 yılında Juventus

28 Temmuz 2016 yılında Sassuolo

30 Ocak 2018 yılında Juventus

31 Ocak 2018 yılında Sassuolo

1 Ağu 2019 yılında Fiorentina

31 Ağu 2020 yılında Sassuolo

1 Eylül 2020 yılında Fiorentina

12 Ocak 2021 yılında Marsilya

30 Haziran 2021 yılında Fiorentina

23 Ağu 2021 yılında Marsilya

12 Ağu 2022 yılında Elche CF

30 Haziran 2023 yılında Marsilya

Pol Lirola kimdir

Pol Lirola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pol Lirola şuan Elche CF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RCD Espanyol (2013-2015), Juventus FC (2015-2016)

Pol Lirola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pol Lirola nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Joseba Zaldua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseba Zaldua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joseba Zaldua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joseba Zaldua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Arzamendia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Arzamendia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Santiago Arzamendia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Arzamendia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
(4 Yıllık) Adli Bilimler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
(4 Yıllık) Adli Bilimler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Alfonso Espino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Espino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alfonso Espino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Espino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Son dakika | Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika | Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Nesrin Dilbaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Prof Dr. Nesrin Dilbaz'ın biyografisi
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?