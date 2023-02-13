Pol Lirola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pol Lirola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pol Lirola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pol Lirola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pol Lirola 13 Ağu 1997 tarihinde Mollet del Vallès şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pol Mikel Lirola Kosok şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pol Lirola Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Pol Lirola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Pol Lirola'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pol Lirola Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pollirola/

Pol Lirola Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pol Lirola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 13.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pol Lirola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pol Lirola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Esp. Juvenil A

26 Ocak 2015 yılında Juventus U19

30 Haziran 2015 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2015 yılında Juventus U19

1 Temmuz 2016 yılında Juventus

28 Temmuz 2016 yılında Sassuolo

30 Ocak 2018 yılında Juventus

31 Ocak 2018 yılında Sassuolo

1 Ağu 2019 yılında Fiorentina

31 Ağu 2020 yılında Sassuolo

1 Eylül 2020 yılında Fiorentina

12 Ocak 2021 yılında Marsilya

30 Haziran 2021 yılında Fiorentina

23 Ağu 2021 yılında Marsilya

12 Ağu 2022 yılında Elche CF

30 Haziran 2023 yılında Marsilya

Pol Lirola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pol Lirola şuan Elche CF takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pol Lirola Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RCD Espanyol (2013-2015), Juventus FC (2015-2016)

İspanya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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