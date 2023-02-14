Pol Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pol Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pol Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pol Moreno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pol Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pol Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pol Moreno

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pol Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pol Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pol Moreno 9 Mayıs 1994 tarihinde Badalona şehrinde doğmuştur. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pol Moreno Sánchez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pol Moreno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zanise Sports yapmaktadır. Pol Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Santander futbol takımında oynamaktadır. Racing Santander takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pol Moreno'nin Racing Santander ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pol Morenoboyu ve yaşı kaç

Pol Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pol Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Pol Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pol Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sant Andreu

17 Ağu 2013 yılında CD Masnou

30 Haziran 2014 yılında Sant Andreu

1 Temmuz 2014 yılında CE Sabadell B

1 Temmuz 2016 yılında CE Sabadell

15 Temmuz 2018 yılında GIF Sundsvall

2 Ocak 2020 yılında Cornellà

1 Temmuz 2021 yılında Racing

Pol Moreno kimdir

Pol Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pol Moreno şuan Racing Santander takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Pol Moreno nereli

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