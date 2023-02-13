Pol Valentin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pol Valentin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pol Valentin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pol Valentin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pol Valentin 21 Şubat 1997 tarihinde Avinyonet de Puigventós şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pol Valentín Sancho şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pol Valentin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Pol Valentin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pol Valentin'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pol Valentin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/polvalentin_2/

Pol Valentin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pol Valentin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pol Valentin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pol Valentin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2015 yılında Nàstic Juv. A

6 Temmuz 2016 yılında Pobla de Mafumet CF

1 Temmuz 2018 yılında Gimnàstic

31 Ocak 2020 yılında V. Mestalla

29 Ağu 2020 yılında CF Fuenlabrada

11 Temmuz 2022 yılında Sporting Gijón

Pol Valentin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pol Valentin şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.