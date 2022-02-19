Polariskop ne demek, TDK'ya göre Polariskop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Polariskop ne demek? Polariskop TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi polariskop kelimesi. Peki polariskop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre polariskop nedir, polariskop kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POLARİSKOP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Polariskop kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Polariskop kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre polariskop kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir ışığın doğal veya polarılmış olup olmadığını belirlemeye yarayan alet

