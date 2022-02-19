Polariskop ne demek, TDK'ya göre Polariskop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Günlük burç yorumları 19 Şubat 2022 Cumartesi | Oğlak ısrarcı olma, Balık ego savaşına girme!Güvenlik Görevlisi (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıŞartlı Refleks ne demek, TDK'ya göre Şartlı Refleks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıLavaj ne demek, TDK'ya göre Lavaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gaz Beton Kalıp Temizleme Ve Yağlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıNarsisizm ne demek, TDK'ya göre Narsisizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bazilika ne demek, TDK'ya göre Bazilika kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Beton Ve Betonarme Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Polariskop ne demek, TDK'ya göre Polariskop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Polariskop ne demek, TDK'ya göre Polariskop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Polariskop kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Polariskop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Polariskop nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Polariskop kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Polariskop ne demek, TDK'ya göre Polariskop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Polariskop ne demek? Polariskop TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi polariskop kelimesi. Peki polariskop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre polariskop nedir, polariskop kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

POLARİSKOP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Polariskop kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Polariskop kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre polariskop kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir ışığın doğal veya polarılmış olup olmadığını belirlemeye yarayan alet

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT