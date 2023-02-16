Polat Guren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Polat Guren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Polat Guren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Polat Guren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Polat Guren 28 Temmuz 1990 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Polat Guren Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Foot&Law Sports Agency yapmaktadır. Polat Guren, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Polat Guren'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Polat Guren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Polat Guren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Polat Guren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Polat Guren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2005 yılında İnegölspor Alt

1 Temmuz 2007 yılında İnegölspor

28 Ağu 2009 yılında Güngören Bld

27 Ağu 2010 yılında Bayrampaşa

23 Temmuz 2013 yılında Ümraniyespor

27 Ağu 2014 yılında Sandıklıspor

30 Ocak 2015 yılında Gölcükspor

27 Temmuz 2016 yılında Bayrampaşa

1 Temmuz 2018 yılında Nazilli Bld

31 Ağu 2021 yılında Iğdır FK

14 Ocak 2022 yılında Bergama Bld

1 Temmuz 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

Polat Guren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Polat Guren şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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