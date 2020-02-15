Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Türk Telekom kaptanı Polat Kaya, "Son saniyelerde kötü fauller kaçırarak finalden mahrum kaldık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Telekom kaptanı Polat Kaya, "Gerçekten çok güzel bir organizasyon hazırlanmış federasyon tarafından. Çok keyifli maçlar oynanıyor. Bugün onlardan birisiydi. Finale kaldığı için Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Fakat bugün kesinlikle üstün olan taraf bizdik. Çokta iyi oynadığımızı düşünüyorum. Son saniyelerde kötü fauller kaçırarak finalden mahrum kaldık. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Finale kalan takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA