Polat Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Polat Keklik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Polat Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Polat Keklik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Polat Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Polat Keklik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Polat Keklik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Polat Keklik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Polat Keklik 19 Ağu 2000 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mert Polat Keklik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Polat Keklik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Polat Keklik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Polat Keklik'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Polat Keklik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/polatkeklik13/

Polat Keklikboyu ve yaşı kaç

Polat Keklik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Polat Keklik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Polat Keklik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Polat Keklik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2017 yılında Erokspor U19

10 Ağu 2018 yılında Afyonspor U19

11 Şubat 2020 yılında Afyonspor

27 Ağu 2021 yılında Ceyhan Spor

10 Aralık 2021 yılında Afyonspor

30 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

12 Ocak 2023 yılında Turgutluspor

Polat Keklik kimdir

Polat Keklik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Polat Keklik şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Polat Keklik nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Eduardo Thuram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Thuram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eduardo Thuram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Thuram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Efe Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Efe Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efe Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yan Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yan Souto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yan Souto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Azat Yalova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azat Yalova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Azat Yalova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azat Yalova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
50 milyar TL bağış yaptığı söylenmişti! Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras konuştu: "Sıfırlar atılmadan önceki halini yanlışlıkla telaffuz ettim"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları