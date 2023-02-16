Polat Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Polat Keklik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Polat Keklik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Polat Keklik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Polat Keklik 19 Ağu 2000 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mert Polat Keklik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Polat Keklik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Polat Keklik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Polat Keklik'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Polat Keklik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/polatkeklik13/

Polat Keklik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Polat Keklik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Polat Keklik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Polat Keklik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2017 yılında Erokspor U19

10 Ağu 2018 yılında Afyonspor U19

11 Şubat 2020 yılında Afyonspor

27 Ağu 2021 yılında Ceyhan Spor

10 Aralık 2021 yılında Afyonspor

30 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

12 Ocak 2023 yılında Turgutluspor

Polat Keklik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Polat Keklik şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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