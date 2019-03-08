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  3. Polateli ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Polateli ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Polateli ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Polateli ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Polateli ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Vali Recep Soytürk başkanlığında Polateli ilçesinde Seçim Güvenliği toplantısına Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ve muhtarlar katıldı. Vali Soytürk, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını, seçimlerde her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için bütün tedbirlerin alınacağını söyledi.

Polateli ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Polateli ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

Kaynak: İHA

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