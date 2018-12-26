Polatlı’daki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğle saatlerinde Polatlı-Konya yolu üzerinde kaza meydana geldi. Avdanlı mevkinde kar yağışının yoğun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla birlikte şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Muhammet Arif Aytar (28), babası Ali Aytar (62) ve Metin Yıldız (29), olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Muhammet Arif Aytar'ın Türktaciri köyünde imam ve Metin Yıldız'ın ise komşu Yaralı köyünün imamı olduğu öğrenildi. Ölen 3 kişinin cenazeleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA