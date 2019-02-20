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  3. Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza: 5 asker yaralandı (3)

Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza: 5 asker yaralandı (3)

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda icra edilen...

Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza: 5 asker yaralandı (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PATLAMAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldığı bildirildi.

DHA

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