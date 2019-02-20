Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza: 5 asker yaralandı (4)
Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı Sakarya kışlasında eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerleri, tedavi gördükleri Bilkent Şehir...
ANKARA VALİSİ ŞAHİN, YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı Sakarya kışlasında eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerleri, tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.
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DHA
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