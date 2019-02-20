Polatlı'daki kışlada eğitim atışı sırasında kaza: 5 asker yaralandı (5)

ORGENERAL ÜMİT DÜNDAR YARALI ASKERLER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerden bazıları Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Çıkışta açıklamada bulunan CHP'li Taşçıer, kaza da yaralanan bazı askerlerin Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığını söyleyerek, "Burada hem başhekimimizle hem de acil doktorumuzla görüştüm. 4 askerimiz daha ileri teknoloji gerektiği için buraya sevk edilmiş. Ülkemize geçmiş olsun diliyorum ve askerlerimize bir an önce Allah'tan acil şifa diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hastaneden görüntü

-Milletvekili Taşçıer'in açıklaması

-Komutanların hastaneye girişi

DHA