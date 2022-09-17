Polemik bitmiyor! Bakan Murat Kurum'dan Özgür Özel'in sözlerine sert yanıt: "Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde Ahmet Hakan'ın sunumuyla ekrana gelen Tarafsız Bölge programına konuk olmuştu. Bakan Murat Kurum burada İzmir'in iyi yönetilmediğine vurgu yaparak," Şu an maalesef İzmir beceriksizlik, liyakatsizlik ve bu noktada aslında algı oluşturarak işgal altındadır. İzmir yönetimi işgal altındadır. Onlar Osmanlı’yı, ‘İşgal etti’ diye anlatıyor gerçi ama…” demişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAKAN KURUM'A TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Bu sözlere yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kurum demiş ki; ‘İzmir, beceriksiz, liyakatsiz, işgal altındadır, İzmir’ yönetimi işgal altındadır. Hadsiz, İzmir’de nerede yönetimdeyiz biz? Büyükşehir’de, ilçe belediyelerinde, en az yüzde 60, 78, 80 oy aldığımız belediyeleri yönetiyoruz. Sen işgal altında diyorsun, yüzde 22 oyla iktidara gelmiş, yüzde 22 oyla İstanbul’u yönetmiş Recep Tayyip Erdoğan, o zaman işgal denmemişte yüzde 80 oya deniyor. Nerede kaldı milli irade? Sen Tayyip Erdoğan’ın atanmışısın, sen seçilmiş birinin atadığı kapının dış mandalı, zurnanın en aşağıdaki deliğisin. Sen İzmir’de muhtar olamazsın Murat Kurum, hadsiz atanmış." ifadelerini kullanarak tepki çekmişti.

BAKAN KURUM: MİLLETE PARMAK SALLAMAYI BIRAKIN

Özel'in açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Murat Kurum şunları kaydetti:

"Mazisi millete karşı durmakla geçenler gayriahlaki bir dille, muhtar göndermesiyle parmak sallıyor. Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel! Millete parmak sallamayı bırakın! Yönetemediğiniz şehirlerin,25 yıldır kaderine terk ettiğiniz İzmir’in sorunlarını çözün!"