Polemik büyüyor! Sinan Akçıl'dan Emrah'ın sert sözlerine yanıt

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl 2. Sayfa programında Emrah ile dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

Akçıl, canlı yayınlanan programda “Emrah sette huzursuzluk çıkartıyormuş. Seneler önce benden şarkı alacaktı. Bu olaylardan sonra kendisiyle görüşmeyeceğim” demişti.

Emrah ise bu iddiaları yalanlayıp “Seni besteci olarak hiç görmedim. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez” demişti.

SİNAN AKÇIL’DAN EMRAH'A YANIT

Sinan Akçıl, Instagram hesabından paylaştığı hikaye ile Emrah'a yanıt verdi.

Akçıl paylaşımında “Ben kimseye şarkı satmaya çalışmadım sana hiç. Para ve imanın kimde olduğu bilinmez. Gelecekte kızım ve oğlum olursa onları da sahiplenip geleceklerini garanti altına alacak kadar” ifadelerini kullandı.

İşte Sinan Akçıl'ın paylaşımı:

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

Sinan Akçıl (d. 20 Mayıs 1982; Leeuwarden, Hollanda) Besteci, müzisyen ve şarkıcı.

Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır.

Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır. Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu "Düm Tek Tek" şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı "Hande'ye Neler Oluyor?" albümümdeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl son olarak Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.

EMRAH KİMDİR?

1971 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. Annesinin işi nedeniyle Elâzığ'ın Alacakaya ilçesinde ilkokula başladı.

Emrah ortaokula Diyarbakır'da devam ederken, 1983 yılında ilk profesyonel albümü "Ağam Ağam"'ı çıkardı ve "Küçük Emrah" olarak müzik dünyasına adım attı. 1985 yılında "Gülom" albümü piyasaya çıktı ve "Zavallılar" filminde başrol aldı. 1985'te "Yaralı" albümü büyük ilgi gördü. Ardından "Boynu Bükükler" ve "Ayrılamam" albümleri ile satış rekorları kırdı. Hiç kimsenin o zamana kadar ulaşamadığı rakamlara ulaştı. "Ayrılamam" albümü 2.500.000'den fazla satmıştır.

1990'lı yıllardan itibaren albümlerinde kendi bestelerine yer veren Emrah, kariyerine aynı hızla devam etti. "Neşeliyim", "Hoş Geldin Gülüm" ve "Sen Gülünce" albümleriyle çok başarılı oldu. 1993'ten sonra adındaki "küçük" ekini kaldırarak, pop dünyasına adım attı. "Haydi Şimdi Gel", 3.500.000 adet sattı.

1994 yılında Emrah bir rekor daha kırdı. İnönü Stadyumunda verdiği konserle ilk defa Türk bir sanatçı 50.000 kişiye seslendi. Müzikte gösterdiği başarıyı ilk kez 1997'de bir dizide gördü Emrah. "Unutabilsem" ile Türkiye'nin en başarılı dizisinden birinde başrolü oynadı. "Unutabilsem" şarkısı 1996 senesinin Temmuz ayında çıkan "Narin Yarim" albümünde yer aldı. 1998 senesinin Temmuz ayında "Dura Dura" isimli albümü ile müzik dünyasında yine başarılı oldu ve bu albümü 2.200.000 adet sattı.

Ardından 2000 senesinin Haziran ayında "Ya Hey" ve 2002 senesinin Mart ayında "Ar+ı" albümlerini çıkaran sanatçı, 2002 yılı Eylül ayında yeni bir dizi ile televizyon ekranlarına geri döndü. Kınalı Kar isimli dizide başrol oynadı. 2004 senesinin Haziran ayında "Kusursuzsun" albümünü çıkardı ve "Büyük Yalan" dizisinde rol aldı. 2005 yılının Eylül ayında "Dön" albümünü çıkardı. 2006 yılının Ağustos ayında "Adın Ne Senin?" ile ilk maksi teklisini çıkardı ve aynı yıl "Adak" dizisinde başrol oynadı, diziyi "Best of Emrah" albümü izledi. Albüm, en çok sevilen Emrah şarkılarının yenilenmiş versiyonlarından oluşuyordu. Aynı yıl "Oğlum İçin" adlı dizi ve "Bir Dilek Tut" isimli yarışma programında jüri üyeliği yaptı. 2008 yılında ise 1990'lardan başlayarak örneklerini verdiği house müziğin ("Ye Kürküm", "Sevdim mi Tam Severim", "Haydi Düğüne"...) yanı sıra hip hop ve soul yaptığı, yepyeni bir albüm olan "Yelpaze"yi çıkardı. Sanatçının, bilindik tarzının çok dışında olan, söz konusu türlerdeki eserleri kendine has bir üslupla seslendirdiği "Yelpaze", 25.000 adet satarak Emrah'ın bugüne kadar çıkardığı en az satan albüm oldu. 2009 yılının Eylül ayında ise Emrah TRT1 ekranlarında yayınlanan Hicran Yarası dizisinde 28. bölümden sonraki kadroya dahil oldu ve zengin bir iş adamı rolünde oynadı. 2010 yılında ise "8notes" grubuyla anlaşarak 8notes müzik grubunun müziği ve kendi yorumuyla Türk halk müziği eserlerini caz-funk tarzında yorumladı. Albümde genelde "Pir Sultan Abdal" ve "Neşet Ertaş" türkülerini seslendirdi. 2011 yılının Temmuz ayında "Terzinin Oğlu" isimli albümünü çıkardı. Emrah, Gelmeyen Bahar filmiyle ilk yönetmenlik deneyimini gerçekleştirdi. Film, 8 Mart 2013 tarihinde vizyona girdi.[4] 2014 yılında Sibel Erdoğan ile evlenen sanatçının bir yıl sonra Elyesa adını verdiği çocukları dünyaya geldi. 2015 yılında kariyerinin ilk reklam anlaşmasını yaptı. Mc Donald’sın reklam yüzü olarak reklam filmi çekildi. Bu reklam filmi aynı yıl sonunda Kristal Elma ödüllerinde büyük ödüle layık görüldü. 2016 yılında; uzun bir aradan sonra Ntc Medya yapımcılığında Atv ekranlarına “Aşk ve Mavi & Götür Beni Gittiğin Yere” adlı dizi ile geri döndü.[kaynak belirtilmeli]. 2017 yılında Eleysa adını verdiği kızı dünyaya geldi.

Albümleri

Ağam Ağam (1983)

Gülom (1984)

Yaralı (1985)

Boynu Bükükler (1986)

Ayrılamam (1987)

Selam Sevdiklerime (1988)

Es Deli Rüzgar-Neşeliyim (1988)

Sevdim (1989)

Hoş Geldin Gülüm (1990)

Sen Gülünce (1991)

Haydi Şimdi Gel(Emrah '93) (1993)

Sevdim mi Tam Severim (1994)

Klasikleri (1995)

Narin Yarim (1996)

Nostalji (1997)

Dura Dura (1998)

Ya Hey (2000)

Ar+ı (2002)

Kusursuzsun (2004)

Dön (2005)

Adın Ne Senin? (Tekli) (2006)

Best of Emrah (2007)

Yelpaze (16 Temmuz 2008)

Terzinin Oğlu (5 Temmuz 2011)

Filmleri

(1984) Zavallılar

(1985) Acıların Çocuğu

(1985) Boynu Bükükler

(1986) Öksüzler

(1986) Acı Lokma

(1986) Merhamet

(1986) Ayrılamam

(1987) Sefiller

(1987) Vurmayın

(1987) Can Evimden Vurdular

(1988) Es Deli Rüzgar

(1988) Acı

(1988) Seninle İlk Defa

(1989) Sevdim

(1991) Hoşgeldin Gülüm

(1991) İbret

(1991) Ölesiye Sevmek

(1993) Yasak Sokaklar

(1993) Sensiz Olmaz

(1994) Yalnız Güneş Şahitti

(2013) Gelmeyen Bahar (Senarist-Yönetmen-Müzik)

Dizileri

1992 Gündüzün Karanlığı

1997 Unutabilsem

1999 Belalım Benim

2002 - 2004 Kınalı Kar 1-77 Bölüm

2004 Büyük Yalan

2006 Adak

2007 Oğlum için

2009 Hicran Yarası

2016 - 2018 Aşk ve Mavi 1-74 Bölüm