Polemik büyüyor! Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirmiş, "ahmak" diye hitap ettiği İmamoğlu'nu, kayyumlar konusunda "Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmekle" suçlamıştı.

Konuya ilişkin tartışmalar devam ederken Bakan Soylu'dan bir açıklama daha geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Avrupa kürsüsünden Türkiye'yi şikayet edenler acaba 'hak ihlali' kavramını biliyor mu?" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

"İBB BAŞKANI'NIN YAPTIĞI TAM BİR CEHALETTİR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının yaptığı tam bir cehalettir. Avrupa kürsüsünden Türkiye'yi şikayet edenler acaba 'hak ihlali' kavramını biliyor mu? Türkiye'yi şikayet edenler PKK ve FETÖ'dür. Bunlar şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacaklar? 13-14 yaşındaki çocukları dağa kaçıranlara seslerini çıkaramayanlar, nasıl hak savunacaklar?