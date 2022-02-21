Polemik ne demek, TDK'ya göre Polemik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Polemik ne demek? Polemik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi polemik kelimesi. Peki polemik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre polemik nedir, polemik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

POLEMİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Polemik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Polemik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre polemik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Söz dalaşı

- Kalem kavgası



POLEMİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ödüller, sataşmalar, polemikler tek yankılanma yolu olup çıktı.

- Kavgalarım, edebiyat polemiğinin en canlı örnekleriydi o zaman.



POLEMİK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- polemiğe girmek (veya girişmek)

- polemiğe kaçmak

