Polemikler kraliçesi Demet Akalın, durdu durdu yine Hadise’ye sataştı! Kocasıyla birlikte…

Aşkları magazin gündemine damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrıldıkları iddia edildi. Bu iddiaların üzerine ikilinin birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmesi ve Hadise'nin "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" paylaşımı söylentileri kesinleştirdi.

"BU DA ŞARKI ÖNCESİ!"

Çıkan ayrılık haberlerinin ardından Demet Akalın yaptığı yorumla gündeme oturmayı başardı. Ünlü şarkıcı Akalın, Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının reklam amaçlı olduğunu belirten "Bu da şarkı öncesi!" yorumunda bulundu.

GÖNDERME YAPTI

Demet Akalın eşi Okan Kurt ile arabada giderken Hadise'ye gönderme yapmak için çektiği videoyu Instagram hesabında paylaşmasıyla yeni bir polemiği ateşledi.

Akalın "Sen de beni takipten çıksana yeni çıkacak şarkımın reklamını yapayım." şeklinde konuşarak ayrılık haberlerini tiye aldı.

POLEMİKLERİ BİTMİYOR

Demet Akalın; Seda Sayan, Fatih Ürek, Kerimcan Durmaz, Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki gibi isimlerle de sık sık polemiğe girmesiyle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor.

"BİR KOCAN BİLE YOK"

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Hadise’nin sahnelere dönüşüyle ilgili attığı “Mekanın sahibi geri geldi” paylaşımına yönelik yaptığı yorumla günlerce konuşulmuştu.

Hadisenin paylaşımı üzerine, “Her yerin sahibi olsan ne olur. Bir kocan bile yok. Yalnız uyuyorsun” cevabını veren Akalın, herkesi şoke etmişti.

Bu olay üzerine iki sene küs kalan Hadise ve Demet Akalın, araya giren dostları sayesinde barışmıştı.

REKLAMI AKALIN MI YAPIYOR?

Ayrılık haberini reklam olarak gören Akalın'ın yeni şarkı çıkaracağı öğrenilmesinin üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından asıl reklamı kendisinin yaptığı yorumları gelmeye başladı.

Akalın'ın bu hamlesine Hadise'den nasıl bir yanıt geleceği merak konusu oldu...