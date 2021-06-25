Polenlere dikkat! Koronavirüs polenlerle metrelerce uzağa yayılabiliyor

Koronavirüse dair yürütülen araştırmalar devam ederken gün geçtikçe yeni bilgiler ortaya koyuluyor. Son yapılan araştırmalarda koronavirüsün polenlerin üzerinde asılı kaldığını ve polenlerin havada uçuşmasıyla metrelerce yayılabildiğini ortaya koydu. Yani havada uçuşan polenler virüs taşıyor olabilir.

20 METRE UZAĞA YAYILIYOR

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yer alan Lefkoşa Üniversitesi’nden araştırmacılar, havadaki parçacıkların koronavirüsün yayılması üzerinde etkisine dair çalışmaya imza attı. Bilim insanları tarafından yürütülen araştırmalarda polenlerin koronavirüs riski taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Ağaçlardan yayılan polenler üzerine yapışan koronavirüsü bir dakika içerisinde 20 metre uzağa taşıyabiliyor. Pandeminin ilk dalgasında virüsün hızlı yayılmasında polenlerin de etkili olduğu ortaya kondu.

2 METRELİK SOSYAL MESAFE YETERLİ DEĞİL

Uzmanlar polen mevsimin yaşandığı dönemde 2 metrelik sosyal mesafe kuralının yeterli olmadığını vurguladı. Araştırmanın başyazarı Dr. Dimitris Drikakis, "Bildiğimiz kadarıyla, modelleme ve simülasyon yoluyla, havadaki polen mikro taneciklerinin hafif bir esinti ile nasıl taşındığını ve açık havada kalabalığın hava yoluyla virüs bulaşmasına nasıl katkıda bulunduğunu ilk kez gösteriyoruz" dedi.

HER BİR POLEN TANESİ YÜZLERCE KORONAVİRÜS TAŞIYABİLİR

Mikroskobik parçacıkların virüsün yayılmasında oynadığı rolü saptamak için oluşturulan model ile polen yayılımı gözlemlendi. Bilim insanları her bir polen tanesinin yüzlerce corona virüs parçacığı taşıyabileceğini söyledi.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Talib Dbouk, “Önemli zorluklardan biri, tamamen gerçekçi bir olgun söğüt ağacı ortamının yeniden oluşturulmasıydı. Buna binlerce ağaç yaprağı ve polen tanesinin, yüzlerce gövde ve ağaçtan yaklaşık 20 metre uzaklıkta 100 kişilik bir kalabalığın gerçekçi bir şekilde toplanması dahil edildi” dedi.

POLENLER VAKA SAYILARINI ARTTIROYIR

Yapılan çalışmalarda ortaya konulan verilerde polen salınımının yoğun olduğu bölgelerde vaka artışlarının daha yüksek olduğu saptandı. ABD’nin Ulusal Alerji Haritası’nda yüksek polen konsantrasyonuna sahip olduğu düşünülen alanlarda daha yüksek Covid-19 yayılımı görüldüğünü söyledi.

