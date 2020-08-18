Polenta nedir? Nasıl yapılır? 18 Ağustos MasterChef polenta tarifi?

İlgiyle takip edilen yarışma MasterChef'te bu akşam mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarışıyor. Yarışmacılardan polenta yapmaları da istendi. Peki Polenta nedir ve nasıl yapılır? Detaylar haberimizde yer alıyor.

POLENTA NEDİR NASIL YAPILIR?

Avrupa mutfağının sevilen garnitürlerinden biri olan Polenta, et ve balık yemeklerinin yanında tüketiliyor. Polenta, mısır irmiği, kaynar su ve tuzdan oluşan et ve balık yemekleri yanına eşlik eden sevilen bir garnitürdür. Buğday unu ve benzeri tahılları içermediği için glütensiz beslenmek isteyenler için sevilen bir meze türüdür.

TARİFİ

MALZEMELER

4 su bardağı su

1 su bardağı mısır irmiği

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz zerdeçal

75 gram tereyağı

100 gram rendelenmiş eski kaşar peyniri

YAPILIŞI

Polentayı pişireceğiniz tencereye su, zerdeçal ve tuzu koyun ve kaynatın. Su kaynayınca ocağın altını kısın ve mısır irmiğini ekleyin, yeniden kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca ocağın altını kısın ve arada karıştırarak 25 dakika pişirin.

Karışıma rendelenmiş peynir ve tereyağını ekleyip, arada karıştırarak beş dakika daha ocakta tutun.

Tabanı ve kenarlarını yağlı kağıtla kapladığınız kare veya dikdörtgen bir servis tabağına polentayı dökün ve tabana yayılmasını sağlayın.

Karışım katılaşana kadar 15 dakika civarında bekledikten sonra, dilimler halinde keserek servis yapın.

Afiyet olsun.