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Polimer ne demek, TDK'ya göre Polimer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Polimer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Polimer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Polimer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Polimer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Polimer ne demek, TDK'ya göre Polimer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Polimer ne demek? Polimer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi polimer kelimesi. Peki polimer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre polimer nedir, polimer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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POLİMER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Polimer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Polimer kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre polimer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tekrarlanan yapısal kümelerin oluşturduğu yüksek molekül ağırlıklı (birleşikler)

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