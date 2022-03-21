Polimer Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Polimer Teknolojisi Teknikeri görev tanımı nedir, Polimer Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar, Polimer Teknolojisi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Polimer Teknolojisi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Polimer Teknolojisi Teknikeri Tanımı;

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Polimer Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Polimer Teknolojisi Teknikeri Maaşları

Polimer Teknolojisi Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Polimer Teknolojisi Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Polimer Teknolojisi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3116.02

Meslek Adı :

Polimer Teknolojisi Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Polimer-plastik hammadde, malzeme ve parça üretimi yapan işyerlerinde üretim, kalite, ar-ge ve laboratuvarlarda çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Polimer Teknolojisi Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kompozit, tekstil, elektronik eşya, otomotiv sanayi, sağlık, yapı malzemeleri, yiyecek-içecek endüstrisi, spor eşyaları, giyecekler, ambalajlama-koruma, fotoğrafçılık, gözlük ve lens, ev yapı malzemeleri, lastik ve taşımacılık gibi sektörlerde kullanılan polimer-plastiğin uygun üretim teknikleri ile son ürüne dönüştürülmesini sağlar.

b) Oluşan ürünlerin kalite kontrolünü yapar,

c) Oluşan ürünün üretim planına uygun olarak; plastik enjeksiyon ve ekstrüzyon makinelerini kullanarak ilgili kısımları üretir, hataları fark eder, ve düzeltir, ürünün kalite kontrolünü yapar, ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesinde çalışır

d) Üretim ünitelerinde kullanılan malzemelerin hizmete hazır durumda olmasını sağlar. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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