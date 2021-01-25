Polis Akademileri (POMEM) fiziki yeterlilik sınavı hazırlık kursu Pendik'te başlıyor!
Polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM)'in, fiziki yeterlilik sınavı hazırlık kursunun başvuru tarihi, başvuru koşulları, eğitim merkezlerinin yerleri Pendik Belediyesi'nin resmi internet sayfasından paylaşıldı.
Pendik'te bu yıl ikincisi düzenlenecek POMEM (Polis Akademileri) Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu için Pendik Belediyesi, resmi internet sayfasından kayıtlarla gerekli bilgileri vatandaşlarla paylaştı.
Kayıtları 50 kişilik kontenjanla sınırlı olduğunu belirten Pendik Belediyesi, 08.02.2021 tarihinde saat 10.00’da Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde başlayacak olan eğitimler için gerekli bilgileri verdi.
BAŞVURU KOŞULLARI
Polis Akademisi Hazırlık Kursuna yalnızca Pendik sınırları içerisinde ikamet edenler kayıt yaptırabilir. (Kesin kayıtta ikametgah istenecektir.)
16.07.2020 tarihi itibarıyla 30 yaşını aşmamış olmak,
Kurs için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
POMEM Giriş Sınavına başvuru yaptığına dair evrak ibraz etmek.
POMEM (POLİS AKADEMİLERİ) FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSU'NA KAYIT YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
EĞİTİM MERKEZLERİ
Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi
Çamlık Spor Tesisi Suni Çim Futbol Sahası
POMEM NEDİR?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.