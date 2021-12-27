Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 28. dönem alımları için lisans mezunu 5 bin 120 erkek, 1280 kadın, önlisans mezunu 1280 erkek, 320 kadın olmak üzere 8 bin öğrenci alınacak. Bunun üzerine başvuruların başladığını duyan adaylar pa.edu.tr adresine erişmeye çalıştıklarında "hata" ile karşılaştı. "Polis Akademisi internet adresi neden açılmıyor? pa.edu.tr neden açılmıyor, çöktü mü?" soruları da beraberinde geldi. İşte detaylar...

POLİS AKADEMİSİ İNTERNET ADRESİ NEDEN AÇILMIYOR? PA.EDU.TR NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ?

Polis Akademisi resmi internet adresine ulaşmaya çalışan adaylar, siteye erişim konusunda problem yaşıyor. Bunun nedeninin, 28. dönem POMEM başvuru alımlarının gerçekleşmesi olduğu düşünülüyor.

Sitede yaşanan yoğunluk sebebiyle, http://www.pa.edu.tr kısa süreliğine hizmet veremiyor.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi ancak, tahminler bu yönde ilerledi.

EGM PA İLE 28.DÖNEM POMEM ALIMI BAŞVURU 2021 | POMEM 28. DÖNEM BAŞVURU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NE 2021?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 28. dönem alımları için lisans mezunu 5 bin 120 erkek, 1280 kadın, önlisans mezunu 1280 erkek, 320 kadın olmak üzere 8 bin öğrenci alınacak

Adaylar, 27 Aralık 2021-7 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.

POMEM SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.