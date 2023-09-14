Polis aracı Togg’a vatandaşlardan yoğun ilgi: “Yerli ve milli olması gurur verici”

Ankara'nın en işlek noktalarından Kızılay Meydanı'nda polis aracı olarak sergilenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) T10X modeline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Polis aracı Togg’a vatandaşlardan yoğun ilgi: “Yerli ve milli olması gurur verici”

Ankara'nın en işlek noktalarından Kızılay Meydanı'nda polis aracı olarak sergilenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) T10X modeline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'un Ankara'da motosikletli Yunus ekiplerine tahsis edilen 06 A 00006 plakalı T10X modeli, Kızılay Meydanı'nda görev yapıyor. Ankara'nın meşhur noktalarından birinde görev yapan otomobil vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bazı vatandaşlar Togg'la fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar ise aracı uzun uzun inceleyerek merakını gideriyor.

"Yerli ve milli olması gurur verici"

Aracı ilk gördüğünde gururlandığını söyleyen Metin Coşkun, "Çok mutlu oldum, sevindim. Polisimizin de güzel kullanacağından eminim. İlk defa yakından gördüm. Benzerlerine göre de büyükmüş. Muhteşem bir araç. Çok hoşuma gitti. Yerli ve milli olması da gurur verdi. Lastikleri ve ön panjuru ilk dikkatimi çeken oldu" dedi.

Togg'a ilgi gösteren Songül Buzlu ise, "Çok beğendim. Dikkatimi çekti. Görüntüsü, rengi ve duruşu güzel. Çok karizmatik görünüyor. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Polis aracı Togg’a vatandaşlardan yoğun ilgi: “Yerli ve milli olması gurur verici”

Polis aracı Togg’a vatandaşlardan yoğun ilgi: “Yerli ve milli olması gurur verici”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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