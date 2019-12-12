POLİS ARACINA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİ YARALANDI

Beşiktaş'ta polis aracına arkadan çarpan motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Kaza saat 02:00 sıralarında Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi, Milli Saraylar Resim Müzesi'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş istikametinden Karaköy istikametine doğru seyir halindeki Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 34 A 85284 plakalı ekip otosu, Milli Saraylar Resim Müzesi'nin önünde, dönülmez tabelasının olduğu noktadan dönerken, aynı istikamette ilerleyen 41 AAK 848 plakalı motosiklet ekip otosuna arkadan çarptı.

MOTOSİKLETTE BULUNAN İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Ekip otosunda bulunan polis memurları ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Yerde yatan yaralılar

-Ambulansın olay yerine gelmesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Kazaya karışan motosiklet

-Kazaya karışan ekip otosu

-Dönülmez tabelası

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA