Trump'tan polis aracına düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde polis aracına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir görüntü paylaşan Los Angeles Şerifinin ofisi, biri kadın iki polisin yaralandığını açıkladı.

Siyah giyen bir kişinin polisin devriye aracına yaklaşarak ateş açtığının dikkat çektiği görüntü Amerika Birleşik Devletleri'nde üzünteye neden oldu.

POLİS DEPARTMANINDAN SALDIRI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Polis Departmanından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Polis Departmanı, 14 ay önce göreve başlayan iki polisin bölgedeki hastaneye kaldırıldıkları ve durumlarının kritik olduğunu duyurdu.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'TAN 'İDAM' ÇAĞRISI

Polis Departmanından yapılan açıklama sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise olaya ilişkin oğlunun paylaştığı bir sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "(Polisler) Şayet ölürlerse, katil için hızlı bir yargılama ile idam verilmeli. Bunu durdurmanın başka yolu yok" ifadelerine yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oğlunun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise "Lütfen bu iki Şerif Yardımcısı için dua edin." ifadelerine yer verdiği görüldü.

İşte Amerika Birleşik Devletleri'ni ayağa kaldıran o görüntü: