Polis, araması bulunan 28 kişiyi yakaladı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 28 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 28 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 28 kişinin, 10-16 Haziran tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA