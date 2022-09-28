Polis banka promosyonu 2022 | Vakıfbank polis maaş promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ne zaman yatacak, ödenecek?

Emniyet Genel Müdürlüğü, polislerin maaş promosyonu için Vakıfbank ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Bunun üzerine Vakıfbank polis maaş promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ne zaman yatacak, ödenecek? sorularının yanıtları araştırılıyor. Polis banka promosyonu 2022 konusunun detayları...

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Polis banka promosyonu 2022 | Vakıfbank polis maaş promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ne zaman yatacak, ödenecek?

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Vakıfbank ile 18 Mart 2022 tarihine kadar maaş promosyonu protokolü imzalandığı anımsatıldı. Memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine Vakıfbank ile maaş promosyonu için görüşmeler gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, protokolün revize edildiği duyuruldu. Bunun üzerine polis memurlarının alacağı maaş promosyonu araştırılıyor.

Polis banka promosyonu 2022 | Vakıfbank polis maaş promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ne zaman yatacak, ödenecek?

POLİS BANKA PROMOSYONU 2022 | VAKIFBANK POLİS MAAŞ PROMOSYONU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Vakıfbank ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokole göre polis memurları 3 yıl tek seferde 27 bin TL promosyon alacak. Söz konusu protokol ise 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Polis banka promosyonu 2022 | Vakıfbank polis maaş promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ne zaman yatacak, ödenecek?

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENECEK, YATACAK?

Polislerin maaş promosyonu ödemeleri 1 Kasım 2022 tarihinde ödenerek hesaplara yatırılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı.

Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.

Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir.

Polis banka promosyonu 2022 | Vakıfbank polis maaş promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır.

Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.

Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

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