Polis başmüfettişi polisevinde ölü bulundu

Polis Başmüfettişi Rıza Tatlısumak, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisevinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, bir dönem Yalova İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan, daha sonra Polis Başmüfettişi olan Rıza Tatlısumak, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisevinde ölü bulundu. Tatlısumak'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından cenaze aracıyla Yalova'ya gönderildi.

Rıza Tatlısumak'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Yalova Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: İHA