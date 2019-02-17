Polis başmüfettişi Sula: Çok farklı bir Diyarbakır gördüm

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği'nce (TÜRSAB) Diyarbakır'da düzenlenen konferansta katılan polis başmüfettişi Ahmet Sula, bir zamanlar terörle anılan kentin ne kadar huzurlu bir şehir olduğunu gördüğünü belirterek, "Artık işi turizmcilere bırakmanın vaktinin geldiğini memnuniyetle gördüm. Çok farklı bir Diyarbakır ve Diyarbakırlı gördüm. Ben de artık Diyarbakırlı olmak istiyorum" dedi.

TÜRSAB Akademi tarafından 4'üncüsü düzenlenen "Ahmet Sula ile etkili iletişim" konulu konferansa katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Emniyet Genel Müdürlüğü polis başmüfettişi ve sanatçı kişiliğiyle de tanınan Ahmet Sula, turizmcilerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen konferansa TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Canatan, TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, turizmciler ve emniyet mensupları katıldı.

'İŞİ TURİZMCİLERE BIRAKMANIN VAKTİ GELDİ"

Konferansın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan polis başmüfettişi Ahmet Sula, Diyarbakır'a ilk olarak 2014 yılında geldiğini, o dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcılığı yaptığını hatırlattı. Diyarbakır'da önemli gelişmeler yaşandığını anlatan Sula, "Şimdi aradan geçti zaman yıl geçti. O kadar büyük bir gelişme olmuş ki Diyarbakır o zamanlar terörle daha çok anılırken, bugün ne kadar çok daha huzurlu olduğunu ve artık işi turizmcilere bırakmanın vaktinin geldiğini memnuniyetle gördüm. Ne kadar buna teşekkür etsem, hamd etsem azdır. O yüzden bu gelişimiz çok çok farklı oldu. Bu mücadelede başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve TÜRSAB Başkanımız Firuz Bağlıkaya bir şekilde bizi insanlarımızla buluşturdukça, birbirimizi tanıyıp daha güçlü, daha güzel günlere kavuşmamızın önünde bir engel yok. O yüzden hayatımın en heyecanlı, mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Çok farklı bir Diyarbakır ve Diyarbakırlı gördüm. Ben de artık Diyarbakırlı olmak istiyorum" dedi.

'DİYARBAKIR'IN GEÇMİŞTEN GELEN ŞEYLERLE ANILMASINI İSTEMİYORUZ'

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Canatan ise Güneydoğu'daki şehirlerin artık yurtiçi ve yurtdışı operatörlerin programlarına alındığını ifade ederek, "Yoğun bir şekilde insanların buralara gelip görmelerini istiyorum. Geçmişten gelen bazı şeylerle buraların anılmasını artık istemiyoruz. Türkiye'nin birçok şehrini biliyorum. Burası anlatılmakla anlaşılmaz. Buranın dostluğunu yaşadıktan sonra buraya 1 kişi gelirsiniz bir daha ki gelişinizde en az 10 kişiyi yanınızda getirirsiniz. TURSAB olarak bölgeye iyiye yönelik ayrımcılık yapıyoruz ve yapmak zorundayız. Çünkü bunu devlet büyüklerimizden de görüyoruz. Biz de onların peşinden giderek destekliyoruz. Eksiğimiz varsa da tamamlamasını biliriz" diye konuştu.

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DHA