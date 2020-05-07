POLİS DENİZE ATLAYARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KADINI KURTARDI

Bakırköy'de polisi görünce intihar etmek istediğini söyleyerek denize atlayan kadını polis kurtardı. Bakırköy'de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, Şenlikköy Mahallesi'nde deniz kenarında tek başına oturan kadının yanına gitti. İddiaya göre polisi gören kadın, polislerin uzaklaşmasını belirterek intihar etmek istediğini söyledi. Ardından da denize atlayan kadını polis kurtardı.

1 YILDIR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Adının Zeliha V. olduğu öğrenilen kadının bir yıldır psikolojik tedavi gördüğü ve olay günü hava almak için dışarı çıktığı belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Kadının denizde görüntüsü

-Polisin kadını denizden çıkarması

Kaynak: DHA