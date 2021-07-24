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  3. Polis düzensiz göçmenlerin önce yemek yemelerini bekledi, sonra gözaltına aldı

Polis düzensiz göçmenlerin önce yemek yemelerini bekledi, sonra gözaltına aldı

Diyarbakır otogarında yapılan operasyonda çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekipleri buldukları göçmenleri yemek yemelerini bitirmesini bekledi, daha sonra gözaltına aldı.

Polis düzensiz göçmenlerin önce yemek yemelerini bekledi, sonra gözaltına aldı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik operasyon yapıldı. Ekipler bu bağlamda çok sayıda göçmenin olduğu şehirlerarası otobüs terminalinde operasyon gerçekleştirdi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda düzensiz göçmen yakalanırken, hayırseverler tarafından verilen yemeği yiyen bazı göçmenlerin başında bekleyen polis, yemek bitiminin ardından göçmenleri polis aracına bindirdi.

Polis düzensiz göçmenlerin önce yemek yemelerini bekledi, sonra gözaltına aldı

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Düzensiz göçmenler, polis ekipleri tarafından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürülerek yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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