Polis ekipleri çalınan horozları buldu
Adıyaman'da, birkaç gün önce çalınan cins horozlar polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulundu.
Adıyaman'da, birkaç gün önce çalınan cins horozlar polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesinde birkaç gün önce H.T'ye ait 3 adet horoz gece geç saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı. Horozların çalınması ile ihbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 horozdan 1'i, Malazgirt mahallesinde bulundu. Yapılan incelemeler sonrası bulunan horoz sahibine teslim edilirken konuyla ilgili 1 şahsın gözaltına alındığı 1 şahsın yakalanması ve geriye kalan 2 horozun bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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