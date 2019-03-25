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  3. Polis ekipleri D-100 uygulamalarını sıklaştırdı

Polis ekipleri D-100 uygulamalarını sıklaştırdı

DÜZCE(İHA) –Anadolu ile Avrupa arasında en önemli geçiş güzergahı olan Düzce'de trafik ekipleri karayolunda kuş uçurtmuyor.

Polis ekipleri D-100 uygulamalarını sıklaştırdı

DÜZCE(İHA) –Anadolu ile Avrupa arasında en önemli geçiş güzergahı olan Düzce'de trafik ekipleri karayolunda kuş uçurtmuyor. Ekipler, otomobilleri tek tek durdurarak, tabletle belge sorgusu yaptı.

Düzce D-100 karayolu üzerinde trafik kazalarının önüne geçmek isteyen Bölge Trafik ekipleri uygulamalarına hız verdi. Havaların ısınması ile birlikte artan karayolu trafiğinde Anadolu ile Avrupa arasında en önemli geçiş güzergahı olan Düzce'de trafik ekipleri karayolunda kuş uçurtmuyor. Ekipler, D-100 Karayolu Çilimli Sapağı mevkiinde kurdukları uygulama noktasında araçları tek tek durdurarak, araçların ve sürücülerin evraklarını kontrol ediyorlar. Kural ihlali yapan sürücülere ceza tatbik eden trafik ekipleri, ayrıca kural tanımayan sürücüleri de tespit ediyorlar. Tabletlerle evrak kontrolü yapan ekipler, trafik kazalarının önüne geçmeyi de hedefliyorlar.

Polis ekipleri D-100 uygulamalarını sıklaştırdı

Polis ekipleri D-100 uygulamalarını sıklaştırdı

Kaynak: İHA

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