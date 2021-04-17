Polis ekipleri dünden beri haber alınamayan 2 kız çocuğunu buldu

Dün öğle saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde ortadan kaybolan 11 ve 13 yaşındaki Kardelen Koçak ve Elif Baysu, Avcılar Firüzköy Mahallesi'nde boş bir arsada otururken ekipler tarafından bulundu. İkili işlemleri için Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Çocuklar neden evden habersiz ayrıldıkları ise henüz ortaya çıkmadı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI