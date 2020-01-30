Polis ekipleri güvenli internet kullanımı için broşür dağıttı

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, güvenli internet kullanımı hakkında hem öğrencileri hem de velileri bilgilendirmeye yönelik broşür dağıttı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nde görevli Polis memuru Ümit Karartı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Akkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince hazırlanan güvenli internet kullanımı hakkında hem öğrencileri hem de velileri bilgilendirmeye yönelik broşürler okullarda öğrenci ve velilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Akkaya'ya Toplum Destekli Polisi Ümit Karartı tarafından teslim edildi. Ayrıca eğitim öğretim dönemi içerisinde toplum destekli polislik büro amirliğince okullarda öğrencilere yönelik bu konularda bilgilendirme çalışmaları yapılacağı belirtti.

Yalçın Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Okul ve Kurumlarımıza, ilçemizin çeşitli bölgelerine bilgilendirme amaçlı Madde bağımlığı ayrıca Güvenli İnternet ile ilgili afişler asılacağının bilgisini verdi.

Kaynak: İHA