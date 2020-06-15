Savcı ve polis ekipleri ikna etti, intihardan vazgeçti

İzmit Hafız Binbaşı Caddesi'nde Adliye Sarayı'nın bulunduğu yolun karşısında avukatlık bürosunun bulunduğu 4 katlı bir binanın çatısına çıkan Mustafa G., kendisini sarkıtarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Cumhuriyet Savcısı ve polisler, Mustafa G(43) adlı vatandaşı kararından vazgeçirmek için bulunduğu kata çıktı.





Kocaelin'deki bir cezaevinde olan kız kardeşini uzun süredir göremediği için intihar etmek istediğini öne süren Mustafa G., ekiplerin yoğun çabası sonucundan ikna edilerek indirildi. Binadan çıkarılan Mustafa G., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

İkna çalışmaları sırasında bazı meraklıvatandaşların, cep telefonuyla görüntü çekip, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü