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Savcı ve polis ekipleri ikna etti, intihardan vazgeçti

İzmit’te Adliye Sarayı karşısında bulunan bir avukatlık bürosunun olduğu binanın 4.katına çıkarak cezaevinde olan kız kardeşini göremediği için intihar girişimine kalkışan Mustafa G. (43) isimli bir vatandaş Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda intihar etmekten vazgeçti.

Savcı ve polis ekipleri ikna etti, intihardan vazgeçti

İzmit Hafız Binbaşı Caddesi'nde Adliye Sarayı'nın bulunduğu yolun karşısında avukatlık bürosunun bulunduğu 4 katlı bir binanın çatısına çıkan Mustafa G., kendisini sarkıtarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine  olay yerine çok sayıda  polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.  Cumhuriyet Savcısı ve polisler, Mustafa G(43) adlı vatandaşı kararından vazgeçirmek için bulunduğu kata çıktı. 

Polis ekipleri ikna etti, intihardan vazgeçti

Kocaelin'deki bir cezaevinde olan kız kardeşini  uzun süredir göremediği için intihar etmek istediğini öne süren Mustafa G., ekiplerin yoğun çabası sonucundan ikna edilerek indirildi. Binadan çıkarılan Mustafa G., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
İkna çalışmaları sırasında bazı meraklıvatandaşların, cep telefonuyla görüntü çekip, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü



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